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Возлюбленная Брэда Питта ушла к миллиардеру

Сегодня, 09:55

В личной жизни 54-летнего актёра вновь наступила чёрная полоса. Как сообщают западные информагентства, актёру нужно быть очень образованным, если он хочет быть вместе с такой девушкой, как его бывшая.

В начале апреля текущего года появилась информация, что Брэд Питт нашёл женщину, которая не испорченна деньгами и славой. Этой особой оказалась Нэри Оксман. У всех сложилось впечатление, что возлюбленная актёра очень умная, образованна, привлекательна и успешна. Фанаты Брэда Питта и вовсе решили, что когда он окончательно разведётся с Джоли, то сразу же женится на Нэри Оксман. Но этому не было суждено случиться.

Дело в том, что 13 июня корреспонденты информагентства Page Six сообщили, что женщина ушла от актёра к миллиардеру Биллу Экману. Нэри даже недавно покинула США и уехала во Францию, где сейчас и живёт финансист.

Инсайдеры заявили, что если Брэд Питт хочет видеть рядом такую особу, как Осман, то ему нужно получить образование, которое есть у миллиардера Эксмана. Однако у актёра этого пока что нет.

Считается, что Нэри отправилась во Францию, чтобы посмотреть на теннисный матч нового бойфренда. После этого пара отправилась на вечеринку, где своих чувств вовсе не скрывала.

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