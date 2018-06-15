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Ваенга подарила маме на день рождения шикарный ремонт квартиры

Сегодня, 06:30

Многие знаменитости выдумывают, как повысить свою популярность среди подписчиков. Некоторые делают это просто экстравагантно, а другие – с пользой.

В частности, певица Ваенга подарила своей маме на день рождения шикарный ремонт квартиры. Она не делала из этого неожиданность и постоянно информировала своих фолловеров о том, каким она его видит, и как он продвигается. Сейчас работа завершена «под ключ».

Таким образом, Ваенга лишний раз подтвердила, что она не просто успешная певица, но и благодарная дочь. Фотографии новых интерьеров квартиры своей матери она разместила в аккаунте в Instagram.

Она сопроводила снимки подписью, что ремонт – также символический подарок ко «Дню России». Судя по опубликованным фото, денег на него она не пожалела.

Ваенга проинформировала, что многие предметы интерьера приобретались ею при гастролях. В частности, мраморный стол для кухни она присмотрела в Минске, а стулья – в Саратове.

Люстры также впечатляют. Они выполнены из благородных металлов и настоящего хрусталя. А вот кресло в гостиной она решила выполнить в виде птичьей клетки.

Ваенга сообщила, что муж назвал её за это «безмозглой», но она продолжает считать эту часть интерьера очень красивой.

Ваенга не обделяет вниманием и отца. Недавно она подарила ему «навороченный» внедорожник, цена которого, даже в стандартной комплектации, от 2,4 млн рублей.

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