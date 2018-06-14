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Певица Бейонсе вновь станет мамой

Сегодня, 09:10

Фанаты уверены, что знаменитость уже скоро родит четвёртого ребёнка.

Певица Бейонсе в ближайшее время в очередной раз станет мамой. Селебрити вновь беременна, считают фанаты. Поклонники замети ли, что живот их кумира в последнее время заметно округлился. Скрывать это достаточно трудно, ведь певица во время выступлений предпочитает одевать довольно откровенные наряды. Сейчас она находится вместе с своим супругом Jay Z в мировом турне On the Run II, однако поклонники считают, что до конца путешествия она может не добраться, ведь, суд по последним снимкам, находится на приличном сроке беременности. Источник в окружении селебрити утверждают, что почти все близкие ей люди догадываются о её «интересном положении», однако она не теряет надежды как можно дольше скрывать от общественности данный факт. Как известно, певица уже воспитывает троих детей.

Ранее мы писали, что Нюша скрывала беременность от мужа. Знаменитость призналась, что хотела сперва сама удостовериться, что всё хорошо, а уже затем обрадовать супруга.

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