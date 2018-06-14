«Сергей Зверев-2»: Юлия Барановская шокировала поклонников новой прической

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После разрыва девятилетних отношений с Андреем Аршавиным, Юлия поменяла стиль жизни, став желанной персоной на разнообразных ток-шоу. Теперь в судьбе телеведущей, вероятно, произошел новый поворот, потому что она кардинально сменила имидж.

Недавно Юлия Барановская шокировала многочисленных поклонников новой прической. Известный стилист лишил телеведущую привычных локонов. Многодетная мама, которая, кстати, месяц назад выложила на своей страничке в социальной сети фотографию с обнимающим ее незнакомцем, стала просто неузнаваема. Однако большинство фолловеров не оценили старания парикмахеров. Кто-то из подписчиков даже назвал Юлию «Сергей Зверев-2».

Барановская довольно резко ответила на критику. Она посоветовала пользователей заняться самовоспитанием, если, в свое время их не воспитали родители. Юлия отметила, что конструктивная критика должна отличаться от оскорблений, тем более, в адрес 33-летней женщины и матери. Недавно, кстати, телеведущая восхитила поклонников своим появлением на светском мероприятии в прекрасном наряде от известного дизайнера.