45-летняя звезда "Зачарованных" удивила безупречным телом в купальнике

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Известная вегетарианка и активистка зоозащитной организации PETA Алисса Милано не стесняется демонстрировать свою подтянутую фигуру.

День назад в Instagram звезды "Зачарованных" появился снимок, на котором она позирует в свободной позе у бассейна. Поклонники моментально оценили публикацию тысячами "лайков", Алисса Милано удивила всех своим безупречным телом в купальнике. 45-летняя звезда популярного сериала выглядит лет на 20 моложе, пишут ей восторженные комментаторы.

Актриса известна своей обширной благотворительной деятельностью, она не только является послом доброй воли детского фонда ООН, но и активно жертвует собственные средства на лечение тропических болезней и СПИДа. Милано со своим супругом Дэвидом воспитывает двоих детей, сына и дочь, но в недавнем интервью Time призналась, что переживала тяжелые психические расстройства и депрессии из-за потери первого ребенка, тогда беременность закончилась выкидышем, а также последующих тяжелых родов.