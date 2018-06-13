Вчера, 22:56

Модель 90-х будто не замечает негативных изменений в фигуре и продолжает шокировать публику неудачными образами, которые подчеркивают недостатки фигуры.

Модель из Британии Кейт Мосс, известная в 90-е годы, явно перестала следить за фигурой. В последнее время все начали бурно обсуждать этот факт. Однако 44-летняя модель игнорирует свои недостатки. Располневшая Кейт Мосс продолжает обнажаться и показывать «запущенное» физическое состояние.

Недавно знаменитость красовалась в коротком комбинезоне, оголив свои бедра. Зрелище сразило очевидцев, но не в хорошем смысле. Кейт Мосс таким образом лишь показала, что ее ноги покрылись целлюлитом, а живот располнел.

Теперь СМИ и различные таблоиды глумятся над моделью, которая на протяжение многих лет была показателем идеальной фигуры и славилась своей худощавостью. В прошлом году модель даже одевалась в прозрачные платья, позволит ли она себе подобную роскошь теперь – остается лишь догадываться.