Поклонников встревожили морщины похудевшей Картунковой

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Ольга Картункова смогла сбросить 84 лишних кг. Капитану команды КВН непросто досталась эта победа: 2 года тяжелого труда, бассейн и множество болячек.

Победив лишний вес, звезда КВН Ольга Картункова начала активно работать с собственным имиджем. Актриса юмористического сериала «Однажды в России» не боится менять образы, прическу и макияж. Отличной площадкой для экспериментов служит шоу «Однажды в России». В последнем выпуске Ольга предстала перед публикой с волосами огненно-рыжего цвета.

Телезрители сочли этот оттенок более подходящим для Картунковой, чем каштановый или медный. В проекте артистка примеряет на себя даже образ блондинки, но в жизни пока на такой шаг не отважилась. В то же время многих поклонников встревожили признаки раннего старения на лице похудевшей звезды. Складки и резкие морщины отнюдь не молодят актрису, считают они.

Но, несмотря на то, что более заметными стали и морщины на лице, которые являются следствием сильного похудения, звезда счастлива и советует всем избавляться от лишнего веса. «Это так кайфово!» - говорит Ольга.