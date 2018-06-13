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Звезда американских реалити-шоу арестована за драку с сотрудником отеля

Сегодня, 21:50

Фарра Абрахам, как утверждают очевидцы, набросилась на охранника люксового отеля в Беверли-Хиллз. Сообщается, что она была в нетрезвом состоянии.

В ночь на 12 июня Фарра Абрахам создала конфликтную ситуацию в одном из отелей Беверли-Хиллз. Она, находясь в стадии алкогольного опьянения, набросилась на охранника отеля. Девушка била сотрудника по лицу и даже пыталась оторвать ему ухо. Коллегам пришлось вызвать полицейских.

Сотрудники полиции отметили, что при разбирательстве Фарра с гордостью и пафосом заявляла о своем статусе актрисы. Сообщается, что звезда американских реалити-шоу арестована за драку с сотрудником отеля.

Известно, что знаменитость отдыхала со своей дочкой девяти лет. Информация о том, где была девочка, когда ее маму арестовывали, отсутствует.

Напомним, Фарра Абрахам прославилась участием в таких шоу, как «Беременна в 16» и «Молодые мамочки».

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