Настя Ивлеева и Элджей подтвердили свои отношения

Сегодня, 20:57

Долгое время в сети блуждали слухи о том, что между этой парой «что-то есть». Теперь пара открыто дала понять, что у них действительно роман.

Ведущая шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», блогер Настя Ивлеева за последние несколько дней неоднократно намекала на свои отношения с рэпером Элджеем. На премии «МУЗ-ТВ» ведущая вновь сделала красноречивый намек, сказав, что без ума от этого исполнителя. Также Ивлеева стала лицом обложки нового альбома Элджея.

Сегодня Ивлеева и Элджей почти одновременно выложили одинаковое фото с подписью «360 градусов» и смайликами-сердечками, чем практически подтвердили свои романтические отношения. На фото Настя трепетно приобняла скандального рэпера.

Многие подписчики взбудоражены такой новостью и поздравляют ведущую с началом новых отношений. Однако нашлись и те, кто не верит в искренность романа между парой, вспоминая нечто подобное с Олегом Майями, у которого тоже была совместная работа с Ивлеевой.