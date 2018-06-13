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Бузова пять лет думала, чем кормить поклонников

Сегодня, 20:57

Ольга Бузова, открыв свой ресторан BUZfood, рассказала поклонникам, что эта идея у нее родилась ещё пять лет назад. Но, тогда все упиралось в отсутствие денег. Сейчас новоиспеченный ресторатор делится секретами своего успеха с фанатами.

Ольга вспоминает, как долго она шла к этой цели. Как мечтала об интерьере ресторана, о его вкусном меню. Даже «нафантазировала» живописную местность, где будет расположено ее детище. Бузова пообещала себе, что ее ресторан будет уютным и комфортным заведением. Предупреждает знаменитость, что это только первый шаг - она не собирается останавливаться на достигнутом. С высоты своего положения, Ольга посоветовала подписчикам идти к своей цели и много работать – тогда все получится.

Поклонники скептически отнеслись к наставлениям Бузовой: идей много, а денег для их реализации нет. При этом они не забыли раскритиковать высокие цены в заведении Ольги. Особенно комментаторов смутило фотография Бузовой, сделанная на открытии BUZfood. Некоторым не понравился ее приветственный жест. «Выглядишь, как Гитлер» - припечатал самый категоричный поклонник.

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