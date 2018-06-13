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Поклонники Харламова удивились его имени на паспорте болельщика

Сегодня, 20:47

Гарик Харламов присоединился к фанатам футбола, которые собираются следить за Чемпионатом мира. Он показал паспорт болельщика, на котором написаны его паспортные данные, которые каждый раз удивляют поклонников комика.

 

 «Ну всё, я с вами», - пишет на своей странице Харламов. Самому Гарику не очень нравится фотография, на которой он запечатлён с взъерошенными волосами и странным взглядом в камеру. Но самого комика это волнует мало, больше значения он придаёт начинающемуся Чемпионату. Однако есть на паспорте и то, что действительно удивляет фанатов Харламова. «Каждый раз есть удивленные этой инфой», - пишет на своей странице Гарик относительно того, что по паспорту его зовут Игорем.

Поклонники комика оценили его фотографию – многим она пришлась по вкусу. Но для других новостью стал не снимок Гарика и не его пристрастие к футболу. Многие фанаты и подписчики не знали настоящего имени комика. То, что Харламова зовут Игорем, стало для многих шоком, о чем свидетельствует множество комментариев к публикации.

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