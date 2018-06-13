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Фанаты призывают Андрея Малахова присоединиться к Российской сборной по футболу

Сегодня, 20:15

В анонсе нового выпуска своего вечернего шоу «Привет, Андрей» телеведущий предстал перед поклонниками в образе футболиста. Комментаторы разглядели талант Андрея Малахова и предложили ему стать частью Российской сборной.

14 июня стартует финал Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России. Темой нового выпуска вечернего шоу «Привет, Андрей» также станет спортивное соревнование. Телеведущий анонсировал появление в студии Барбары Брыльски и Эдиты Пьехи. В новом ролике Андрей Малахов примерил на себя образ вратаря, а роль судьи была отдана Стасу Пьехе.

Шоумен стоял на воротах и смог отразить мяч противника. Хоть видео было постановочным, комментаторы заявили, что у Малахова получается играть лучше чем у Российской сборной. В победу отечественных футболистов на Чемпионате мира пользователи верят с трудом и шутят, что им поможет только чудо, которым может стать даже появление на футбольном поле Андрея Малахова.

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