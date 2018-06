Виктория Бекхэм поделилась, почему сохраняет образ «снежной королевы»

Сегодня, 20:29

Улыбка едва касается губ этой элегантной дамы. Успешная владелица модного бренда, певица, любимая жена и мать рассказала, что является причиной непроницаемого лица.

Имя Виктории Бекхэм стало брендом, она бывшая участница музыкальной девичьей группы Spice Girls, известной на весь мир такими хитами, как Wannabe, Say You’ll Be There, 2 Become 1 и другими. Виктория также замужем за успешным футболистом Дэвидом Бекхэмом. В дни своей ранней певческой карьеры в составе Spice Girls она часто улыбалась на сцене и за её пределами, но сейчас бывшая певица едва улыбается, сохраняя образ «снежной королевы». После того, как когда-то успешный проект Spice Girls был на грани распада в 2001 году, Виктория всё реже стала улыбаться на красных дорожках и публичных мероприятиях перед объективами камер. Даже объединение группы спустя 6 лет не вернуло улыбчивую девушку.

Сама Виктория, наконец, дала этому объяснение. Она поделилась, что не видит смысла в том, чтобы всё время показывать жизнерадостность на лице. Даже тогда, когда грустно. Бекхэм предпочитает «отдавать» улыбку семейным снимкам, когда ей удаётся в спокойной обстановке показать свои настоящие эмоции.