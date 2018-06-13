Елена Бушина опровергла слухи о беременности

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Елена Бушина написала всем внимательным подписчицам, которые были уверены в ее беременности, что они ошиблись. На самом деле причина появившегося животика в том, что экс-участница «Дома-2» просто отъелась.

Долгое время Елену Бушину поздравляли со скорым пополнением в семье. Знаменитость никак не реагировала на это, пока не решила выложить видео в новом спортивном костюме. В нем прекрасно видно фигуру Бушиной, а также то, что ее животик стал понемногу исчезать. Девушка призналась, что никакой беременности нет, а просто она не успела убрать лишние килограммы к лету. Теперь же экс-участница «Дома-2» садится на диету, что окончательно приведет ее в форму.

Поклонницы стали спорить со знаменитостью, ведь не понимали причин худеть. Для них фигура Бушиной казалась образцовой. Многие поклонницы посмеялись с ситуации о беременности, извинившись за неуместные поздравления. А вот другие все еще не поверили Елене. Причина в заголовке: «У меня для вас радостная новость. Для самых внимательных». Настойчивые фанаты уверены, что это просто проверка.