VistaNews.ru


Елена Бушина опровергла слухи о беременности

Сегодня, 20:12

Елена Бушина написала всем внимательным подписчицам, которые были уверены в ее беременности, что они ошиблись. На самом деле причина появившегося животика в том, что экс-участница «Дома-2» просто отъелась.

Долгое время Елену Бушину поздравляли со скорым пополнением в семье. Знаменитость никак не реагировала на это, пока не решила выложить видео в новом спортивном костюме. В нем прекрасно видно фигуру Бушиной, а также то, что ее животик стал понемногу исчезать. Девушка призналась, что никакой беременности нет, а просто она не успела убрать лишние килограммы к лету. Теперь же экс-участница «Дома-2» садится на диету, что окончательно приведет ее в форму.
Поклонницы стали спорить со знаменитостью, ведь не понимали причин худеть. Для них фигура Бушиной казалась образцовой. Многие поклонницы посмеялись с ситуации о беременности, извинившись за неуместные поздравления. А вот другие все еще не поверили Елене. Причина в заголовке: «У меня для вас радостная новость. Для самых внимательных». Настойчивые фанаты уверены, что это просто проверка.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бывшая участница «Дом-2» Елена Бушина испортила лицо инъекциями ботокса

Регина Тодоренко подтвердила слухи о беременности

Елена Валюшкина призналась, что могла погибнуть из-за беременности

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем