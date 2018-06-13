VistaNews.ru


«Зазвездился?»: В Сети не поняли новый образ Гудкова

Сегодня, 19:47

Телеведущий Иван Ургант показал на своей странице новую юморную миниатюру Александра Гудкова. Однако подписчики её не поняли, заявив, что артист «зазвездился».

В миниатюре Александр Гудков был в образе репортёра, рассказывающего об открытии нового магазина в Москве. Артист кривлялся и называл сам себя «чудом», однако поклонников после просмотра ролика больше всего заинтересовал один вопрос – над чем именно смеяться.

Интернет-пользователи отметили, что юмор Александра Гудкова достаточно специфический, и понять его удаётся не всегда. Однако по новому ролику стало понятно, что его и вовсе иногда не бывает. Подписчики пришли к выводу, что артист «зазвездился», решив даже не думать больше над образами и выдавая «откровенную чушь».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Высказывание Гудкова о крушении Ан-26 в Сирии вызвало массу критики

Варнава завидует шевелюре Гудкова

Дмитрия Гудкова обвинили в пиаре на смерти пассажиров АН-26

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем