«Зазвездился?»: В Сети не поняли новый образ Гудкова

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Телеведущий Иван Ургант показал на своей странице новую юморную миниатюру Александра Гудкова. Однако подписчики её не поняли, заявив, что артист «зазвездился».

В миниатюре Александр Гудков был в образе репортёра, рассказывающего об открытии нового магазина в Москве. Артист кривлялся и называл сам себя «чудом», однако поклонников после просмотра ролика больше всего заинтересовал один вопрос – над чем именно смеяться.

Интернет-пользователи отметили, что юмор Александра Гудкова достаточно специфический, и понять его удаётся не всегда. Однако по новому ролику стало понятно, что его и вовсе иногда не бывает. Подписчики пришли к выводу, что артист «зазвездился», решив даже не думать больше над образами и выдавая «откровенную чушь».