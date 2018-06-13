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Паулина Андреева оголила свою грудь

Сегодня, 20:15

Российская актриса театра и кино, певица Паулина Андреева пришла на закрытие «Кинотавра» в откровенном наряде и под руку с Федором Бондарчуком.

10 июня прошла церемония закрытия кинофестиваля «Кинотавр». Подобные события всегда являются отличным поводом для звезд показать себя и свое чувство стиля, красуясь в новом наряде на красной дорожке.

Вот и Паулина Андреева воспользовалась моментом и оголила свою грудь, надев синее платье, с откровенными и смелыми вырезами в зоне декольте. Актриса посетила церемонию закрытия в компании с Федором Бондарчуком.

Нельзя сказать, что Паулина является обладательницей «пышных» форм, однако стоит отметить, что наряд был вполне уместен и не выходил за рамки приличия. Девушка выглядела достаточно эффектно.

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