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Глюкоза и Шнур необычными образами заставили поклонников думать о новом хите

Сегодня, 20:04

Не так давно Глюкоза и Сергей Шнуров представили песню «Жу-жу», в клипе к которой девушка предстала в привычном и полюбившемся поклонникам мультяшном образе. Новый совместный снимок певцов стал для фанатов поводом для мыслей о новой музыкальной композиции.

 На фотографии Глюкоза и Шнур стоят обнявшись и смотрят прямо в камеру. Певица предстала в не совсем обычном желтом платье и туфлях такого же цвета. А вот Сергей выбрал более впечатляющий наряд, надев на себя скафандр. Для поклонников это стало причиной подумать о том, что новая музыкальная композиция будет связана с космосом. При этом они обратили внимание и на то, что скафандр одел только Шнуров.

 В комментариях появились не только предположения о песнях, но и просьбы, обращённые к Глюкозе. Поклонники просят девушку больше не надевать те туфли, в которых она стоит на фотографии. Кроме этого фотография показалась фанатам певцов слишком странной в том плане, что Глюкоза и Шнур выглядят не просто как коллеги. Они подозревают, что девушка как-то причастна к недавнему разводу исполнителя.

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