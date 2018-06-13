Ольга Бузова потеряла голос

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Звезда успешно реализуется в нескольких направлениях: новый клип, триумфальное выступление на премии «МУЗ-ТВ», заветная тарелка и открытие собственного ресторана. Ольга так усердно трудится, что у нее даже нет времени на сон.

Ольга Бузова ранее говорила о том, что потеряла голос, однако причин неприятной ситуации со здоровьем она не раскрыла. Певица только поинтересовалась у подписчиков, как поскорее устранить эту проблему.

Недавно звезда опубликовала в своем Instagram очередное провокационное фото, на котором она позирует на балконе. Многие стали привычно критиковать артистку: «Тебя же дети смотрят!», «Опять части тела оголяет», «Нам надоело смотреть на твою пятую точку!», «Прыгай!». Однако нашлись и те, кто обеспокоен состоянием здоровья Ольги. Некоторые поклонники начали спрашивать о том, восстановила ли телеведущая свой голос, на что она ответила отрицательно.

Такое заявление певицы обеспокоило фанатов, которые ждут концертов Бузовой. Но есть и те, кто подобные откровения Бузовой расценивает как повод для шуток и издевок в духе «Как можно потерять то, чего нет?»