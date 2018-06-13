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Поклонникам не понравилась беременная крёстная ребёнка Ольги Рапунцель

Сегодня, 19:08

Бывшая участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как чувствует себя её дочь. Кроме этого она поделилась тем, что крёстной девочки станет её сестра Алёна. Однако поклонникам не понравилось то, что она беременна.

На своей странице в Instagram Ольга решила рассказать поклонникам о себе, чего она, по её мнению, не делала очень давно. Большую часть времени Рапунцель проводит с ребёнком, проходит вместе с девочкой врачей и сдаёт анализы. Девушка рассказала, что дочь чувствует себя хорошо, и радует маму. Ольга поделилась и тем, что в скором времени собирается крестить малышку, а крёстной для неё станет сестра Рапунцель – Алёна. Вторую часть публикации девушка сконцентрировала на платье, в котором и предстала на снимке, решив прорекламировать место, где его приобрела.

Поклонники девушки задались вопросом о том, что крёстная девочки беременна, что несколько удивило их. Некоторым данное известие даже не понравилось и стало поводом для вопросов к самой Ольге. Фанаты Рапунцель встали на её защиту, ответив в комментариях, что беременность крёстной ни на что не влияет, и не стоит отвлекать маму своими глупыми вопросами.

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