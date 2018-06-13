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«Видимо с деньгами напряг»: Дмитрий Маликов начал посвящать песни бургерам

Сегодня, 20:09

Певец поделился на своей странице в Instagram видео, где он поздравляет популярный бургер с юбилеем. Фанаты обрушились с критикой за такую открытую рекламу.

 

Дмитрий Маликов рассказал о том, что его голод способен утолить только фастфуд, а именно Биг Мак. В подписи к видео певец даже поделился информацией о бургере: как создавался, из чего состоит, в чём особенности российского Биг Мака. Маликов по-молодёжному использует сленг, называя Биг Мак своим «бро» и желает процветания продукции «Макдональдс». В завершение Дмитрий спел песню-импровизацию о любимом бургере.

Публикация не осталась незамеченной для зорких глаз подписчиков, которые обвинили певца в рекламе. Они уличили Дмитрия в том, что он прикрывался лишь поздравлением с 50-летием, тем самым утверждая, что делает это от всей души. «Видимо совсем что-ли с деньгами напряг», - предполагают подписчики, раз Маликов стал посвящать песни бургерам. Некоторые шутили, чтобы Маликов лучше спел о действительно русском блюде – селёдке под шубой. Другие подписчики отмечают, что ни за что туда не пойдут, потому что «Макдональдс» очень вреден для организма.

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