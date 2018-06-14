Алена Хмельницкая и ее дочь изумили своим сходством

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Киноактриса Алена Хмельницкая считает, что ее младшая дочь Ксюша очень на нее похожа. В Instagram актриса выложила забавный коллаж из фотографий.

На одном снимке сама Алена в шестнадцать лет, а на другом - восьмилетняя Ксения. «По-моему, мы все-таки очень похожи», - подписала снимок Хмельницкая. Поклонников актиса и ее дочь действительно изумили своим сходством.

У актрисы растет еще старшая дочь Александра. Девушка старше своей младшей сестры на шестнадцать лет и уже живет самостоятельной жизнью.

Младшей Ксюше мама уделяет очень много времени. Часто публикует фотографии и видеосъемки из жизни дочери. Девочки родились в браке актрисы с режиссером Тиграном Кеосаяном. Расставание с супругом было очень болезненным для Алены.

Сегодня актриса счастлива в личной жизни. Она в браке с бизнесменом Андреем Синюшиным, который младше на двенадцать лет. Саша и Ксюша очень дружат. «Он ей вообще разрешает делать с собой что угодно!» - пишет актриса.