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Зверев получил результаты теста ДНК и расплакался при Малахове

Сегодня, 17:46

Зверев в последнее время пытается найти свою биологическую мать. Молодой человек отправился в родные места своего папы, чтобы узнать своих родственников.

Зверев младший недавно узнал, что он на самом деле приемный, о чем рассказала ему его бабушка. Теперь Сергей находится в постоянных поисках своих родителей. Сын гламурной звезды отправился в Иркутск, где родился отец. Однако родственники посоветовали не трогать прошлое и не искать свою родную мать.

По неподтвержденной информации, Зверев усыновил сына своего брата, который трагически погиб. Мужчина дал ему свою фамилию и крышу над головой и решил не сообщать о том, что он ему не родной. Однако двоюродный дедушка согласился помочь мальчику, и сделал ДНК–тест. Но во время того, как Сергей прочитал результаты на передаче, он расплакался в студии при Малахове и убежал, не оставив никаких комментариев по этому поводу.

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