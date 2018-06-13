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Ольга Бузова боится делать селфи из-за фильма ужасов

Сегодня, 18:36

Ольга Бузова поделилась с поклонниками тем, что побывала на показе фильма ужасов до его официальной премьеры. Лента заставила девушку бояться тогда, когда она делает селфи.

 На своей странице в социальной сети Ольга Бузова рассказала, что посетила закрытый показ фильма «Фото на память». К публикации она добавила трейлер киноленты, а в тексте поделилась полученными эмоциями. Сюжет фильма показался певице довольно захватывающим, что она назвала его отличительной чертой. Также она уверена, что концовка ленты окажется для многих неожиданной. Сами эмоции заставили Ольгу искать того, к кому можно прижаться во время просмотра. «Красивый и при этом страшный фильм, после которого даже селфи делать волнительно», - рассказывает Бузова.

Однако не боязнь Бузовой стала поводом для внимания со стороны подписчиков. Многие из них отметили, что Ольга написала о том, что прижималась к мужчине во время просмотра. Их заинтересовало, кто же посетил фильм вместе с певицей, ведь на данный момент у неё нет возлюбленного. Другие посчитали, что сам поход на показ ленты был только поводом для того, чтобы можно было прижаться хоть к кому-то.

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