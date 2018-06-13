Елена Кипер рассказала о конфликте с Лолитой

Сегодня, 17:30

Автор песен и бывший продюсер певицы хочет защитить свои деловую репутацию и честь. Разбирательства проходят в суде, Кипер намерена дать пресс-конференцию по поводу инцидента.

Елена Кипер рассказала журналистам о конфликте с Лолитой, который сейчас на слуху у всех жителей России. Кипер начала работать с певицей 10 лет назад, тогда экстравагантную звезду эстрады не хотели крутить на радиостанциях. Первым совместным хитом тандема стала композиция «Оказалось». По словам Кипер, следующей была песня «Ориентация север», которую хотела спеть и Кристина Орбакайте.

О распаде творческого союза Елены и Лолиты стало известно в 2017 году, тогда авто песен отказалась продюсировать проекты певицы. Последняя в силу своего характера стала инициатором расторжения договора, впоследствии она нелестно высказывалась о Купер в социальной сети. Сейчас Лолита готова к активной борьбе, так как отдохнула на даче, где привела свое тело в форму.