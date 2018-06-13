Сегодня, 17:25

Королевская супружеская пара готовится к переезду. Свое новое жилье они арендовали на два года.

Герцог и герцогиня Сассекские переезжают в новый дом, который присмотрели осенью прошлого года. Их новым «семейным гнездышком» станет поместье в Котсуолдсе, где принц, как известно, провел достаточно много времени, приезжая к своему отцу принцу Чарльзу.

На данный момент пара проживает на территории Кенсингтонского дворца, а сейчас готовится к переезду в жилье, арендованное на два года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри являентся «тайным стилистом» Меган Маркл. Герцогиня всегда прислушивается к советам супруга, который открыто заявил о том, что он игнорирует королевский регламент. Для принца Гарри важнее, чтобы его супруга выглядела хорошо, и он с радостью дает ей советы по стилю.