Кэти Холмс удивила редким видео с 12-летней дочерью

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Американская актриса Кэти Холмс нечасто делится публикациями про свою дочку Сури, не желая «выносить в свет» ее детство. Однако знаменитость нарушила традицию и показала удивительное видео с 12-летней девочкой.

На своей странице в Instagram Кэти Холмс опубликовала новое видео, на котором запечатлена Сури и ее подруга. Поклонники считают, что такое видео было сделано в честь прекрасной солнечной погоды в Нью-Йорке, которая порадовала всех горожан. На видео видно, как девочка вместе со своей подругой бегут по дороге против солнца, а в конце радостно прыгают. Звезда использовала режим замедления на прыжках, поэтому они кажутся очень длинными и высокими. Фанаты отметили, что если бы девочки прыгали так в и жизни, то вполне могли бы претендовать на «золото» в Олимпийских играх.

Подписчикам очень понравилась такая публикация Кэти Холмс. Не только потому, что всем интересно наблюдать за тем, как взрослеет дочка Тома Круза, но и потому что видео вернуло их в свое собственное детство. Многие отметили, с какой любовью относится актриса к своему ребенку, и осудили поведения отца, который, как известно, не уделяет 12-летней Сури столько внимания.