VistaNews.ru


Кэти Холмс удивила редким видео с 12-летней дочерью

Сегодня, 16:52

Американская актриса Кэти Холмс нечасто делится публикациями про свою дочку Сури, не желая «выносить в свет» ее детство. Однако знаменитость нарушила традицию и показала удивительное видео с 12-летней девочкой.

На своей странице в Instagram Кэти Холмс опубликовала новое видео, на котором запечатлена Сури и ее подруга. Поклонники считают, что такое видео было сделано в честь прекрасной солнечной погоды в Нью-Йорке, которая порадовала всех горожан. На видео видно, как девочка вместе со своей подругой бегут по дороге против солнца, а в конце радостно прыгают. Звезда использовала режим замедления на прыжках, поэтому они кажутся очень длинными и высокими. Фанаты отметили, что если бы девочки прыгали так в и жизни, то вполне могли бы претендовать на «золото» в Олимпийских играх.
Подписчикам очень понравилась такая публикация Кэти Холмс. Не только потому, что всем интересно наблюдать за тем, как взрослеет дочка Тома Круза, но и потому что видео вернуло их в свое собственное детство. Многие отметили, с какой любовью относится актриса к своему ребенку, и осудили поведения отца, который, как известно, не уделяет 12-летней Сури столько внимания.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Актриса Кэти Холмс приобщает юную дочь Тома Круза к светской жизни

Топ-модель Жасмин Тукс скопировала образ Кэти Холмс на красной дорожке в Каннах

Кэти Топурия похвасталась стройной фигурой в купальнике

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем