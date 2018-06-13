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«Нужно начать с себя»: Мария Кожевникова знает, как решить проблемы в стране

Сегодня, 20:07

Мария Кожевникова решила поговорить о вещах, которые волнуют любого человека. Темой ее обращения к поклонникам стало насущные проблемы страны и способы их решения.

Заговорив о несправедливости, актриса отметила, что подобное явление вызывает у неё целую гамму чувств – от гнева до философского созерцания. Кожевникова призвала прекратить непродуктивное нытьё и начать что-то делать. А начать Мария предлагает с себя. Нужно, чтобы каждый начал действовать на своем участке, на своем направлении, тогда и окружающий мир изменится, уверена актриса.

Кожевникова осудила сетевых критиков и заявила, что помогала и будет в дальнейшем помогать всем нуждающимся. Как публичный человек, она считает такую позицию своим долгом. В финале своего поста актриса произнесла сакраментальное: «Делать что-то, чтобы наши дети жили лучше!». В помощь себе она призвала коллегу из киномира – режиссера Никиту Михалкова, с чьим недавним выступлением на ТВ она согласна от первого до последнего слова.

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