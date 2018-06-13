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Петросян не оценил песню Слепакова о российской сборной и Кадырове

Сегодня, 16:30

Шуточная песня резидента Comedy Club не на шутку взбудоражила пользователей сети. Люди разделились на два лагеря: те, кто юмор оценил и придерживается подобного мнения, и те, кто считает подобные высказывания недопустимыми.

Юморист Семен Слепаков, известный своими сатиристичными песнями под гитару, выложил в сеть видео с подобной песней о сборной России и ее шансах на ЧМ -2018. Песня получилась достаточно резкой и пессимистичной, а ее ключевым моментом стало предложение о замене действующего тренера Станислава Черчесова на главу Чеченской Республики – Рамзана Кадырова.

Стало известно, что Евгений Петросян не оценил песню Слепакова о российской сборной и Кадырове. Известный артист выразил свое мнение не переходя на личности. Он отметил, что перед таким ответственным событием сборная нуждается в поддержке и вере, а не в «кураже», от которого веет недоброжелательством. Комик отметил, что нельзя путать такие понятия как «сатира» и «недоброжелательство». Петросян также заявил, что не важно, проиграет сборная или выиграет, ведь футбол – не более, чем игра. Намного важнее провести ЧМ - 2018 на высочайшем уровне.

Напомним, ранее свое отношение к песне Слепакова выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он ответил комику стихами, заявив, что в Чечне есть чувство юмора и не отрицая, что песня его позабавила.

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