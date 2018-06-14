Олег Газманов возмущен пробкой у аэропорта Шереметьево.

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Олег Газманов прилетел из Санкт-Петербурга в Москву 12 июня и и попал в огромную пробку, которая образовалась рядом с новым терминалом аэропорта Шереметьево. Певец возмущен, что в праздничный день люди не могли покинуть аэропорт.

В Instagram-аккаунте Газманов выложил видео, на котором показал пробку из автомобилей, стоящих на месте Причем две полосы заполнены автомобилями, а две другие полосы пустуют.

Певец не может понять, почему накануне такого важного события, как Чемпионат мира по футболу, власти не могут решить проблемы, которые постоянно возникают на дорогах страны. Пробки стали обыденным явлением.

Газманов заметил, что в пробке стояли такси, забирающие иностранных болельщиков.

«Пустили бы на пустые полосы хотя бы таксистов (если это связано с безопасностью) или как-то по-другому пробку эту вечную развязали. Стыдно, господа!» - пишет Олег.

Подписчики в сетях поддержали певца.