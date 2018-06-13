«Слишком отдалились»: Лидия Вележева винит себя в ранней смерти сестры

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Судьба звезды сериала «Березка» сложилась наилучшим образом – блистательная карьера, счастливый брак, дети и внуки. Однако скоропостижная утрата сестры-близняшки не дает актрисе покоя.

Источник фото: портал «Комсомольская правда»

С раннего детства Лидия Вележева попала в кино, впоследствии выйдя замуж и родив двоих детей. Жизнь ее сестры сложилась куда печальнее. Разлучившись с родным человеком, Ирина Вележева пристрастилась к алкоголю, скончавшись в 43 года.

«Мы слишком отдалились. Я тайно давала ей деньги, однако это не предел для спасения сестры», - винит себя в ранней смерти родственницы актриса.

Для Лидии самым страшным было сообщить матери о смерти Ирины. Со слезами на глазах звезда «Березки» призналась, что никогда не забудет день скоропостижной кончины сестры, которую забирали как бомжа, ведь она потеряла паспорт.