«Слишком отдалились»: Лидия Вележева винит себя в ранней смерти сестры

Судьба звезды сериала «Березка» сложилась наилучшим образом – блистательная карьера, счастливый брак, дети и внуки. Однако скоропостижная утрата сестры-близняшки не дает актрисе покоя.
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С раннего детства Лидия Вележева попала в кино, впоследствии выйдя замуж и родив двоих детей. Жизнь ее сестры сложилась куда печальнее. Разлучившись с родным человеком, Ирина Вележева пристрастилась к алкоголю, скончавшись в 43 года.
Для Лидии самым страшным было сообщить матери о смерти Ирины. Со слезами на глазах звезда «Березки» призналась, что никогда не забудет день скоропостижной кончины сестры, которую забирали как бомжа, ведь она потеряла паспорт.