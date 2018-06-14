"Королева пенсионеров": Цымбалюк-Романовскую хотят видеть на посту мэра Москвы

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Сторонники бывшей жены Армена Джигарханяна предлагают выдвинуть ее на пост главы города, ее мать сделать имиджмейкером, а отцу возглавить предвыборную кампанию.

9 сентября перед жителями Москвы будет стоять ответственная задача в выборе кандидата на пост главы города. Известно, что свою кандидатуру выдвинул даже Никита Джигурда, однако, у артиста есть ряд конкурентов и в их число в скором времени может войти бывшая супруга Армена Джигарханяна.

Стало известно, что поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской хотят видеть ее на посту мэра Москвы. Они утверждают, что молодая особа достаточно образована и энергична для такой работы, а также может стать отличной градоначальницей. Многие сторонники Виталины уверенны, что она захочет уделить достаточно большое внимание развитию культуры, а опыт управления театром ей в этом очень поможет. Также она, зная потребности стариков, сможет уделить достойное внимание пенсионерам столицы. Объясняют поклонники это тем, что Виталина долгое время прожила с пожилым Джигарханяном, ухаживая за ним и уделяя ему много времени. За этой женщину прозвали "королева пенсионеров".

Напомним, Цымбалюк-Романовская стала достаточно популярной личностью после развода с народным артистом России, а также после участия в 30 выпусках шоу «Пусть говорят» и других излюбленных телезрителями передачах. Некоторым жителям она не пришлась по душе, а другим настолько понравилась, что теперь ее хотят видеть на посту мэра столицы.