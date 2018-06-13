Марина Африкантова просит помочь с выбором свадебного платья

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Марина Африкантова уже несколько лет считается одной из главных звезд проекта «Дом-2». Девушка довольно долго не могла построить любовь, но сейчас она счастлива в отношениях с Романом Капаклы.

Участница шоу «Дом-2» Мария Африкантова обратилась к поклонникам в соцсетях с просьбой помочь ей в выборе свадебного платья. Она никак не может выбрать фасон, который окажется самым идеальным.

Девушка, которая уже 4 года является участницей реалити-шоу, собиралась под венец не один раз, но до свадебного марша дело так и не дошло. Теперь Марина утверждает, что нашла мужчину своей мечты. Роман Капкалы, возлюбленный Африкантовой, не сделал девушке предложение стать его женой. Но девушка посещает свадебные салоны и выбирает платье для самого важного события в жизни. После участия в проекте «Свадьба на миллион», на котором влюбленные заняли второе место, Роман и Марина не отказались от своего намерения стать мужем и женой.

Один из участников «Дома-2» Андрей Чуев ранее делал предложение Марине. Она его приняла. Но когда Андрей решил покинуть проект, Марина не захотела уходить с ним и пара рассталась.