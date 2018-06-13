Наталья Краско планирует покинуть Россию без 87-летнего мужа

Сегодня, 15:00

Иван Краско не против, чтобы молодая жена искала себя за рубежом. Откровенное интервью Наталья дала журналистам «Комсомольской правды».

Наталья Краско планирует покинуть Россию без Ивана Краско, своего 87-летнего мужа. Девушка утверждает, что, несмотря на большое количество театров в Петербурге, у нее нет времени сидеть на полставки и ждать своей роли. На ток-шоу, где ее выставляют в неприглядном свете, она ходит из-за нехватки денег, так как ей, музыканту, художнику и дипломированной актрисе с опытом не платят за таланты.

Наталья Краско не раскрывает все карты и не рассказывает, куда именно она уедет. Девушка отметила, что ей предложили работу за рубежом, но она еще в раздумьях. Мудрый супруг нашел себя в России и не будет препятствовать молодой жене найти себя где бы то ни было: «Если бы он хотел найти глупее жену, он бы нашел. Но я вот такая...» Наталья подчеркнула, что заграничный опыт может закончиться возвращением в Россию, потому она не намерена сжигать все мосты.