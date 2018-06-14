Бузова внесла раздор в отношения Малахова и его жены

Сегодня, 06:30

Теледива рассказала, что коллегу к ней уже открыто ревнует его возлюбленная.

Отношения Андрея Малахова и его супруги Натальей Шкулевой оказались под угрозой из-за звезды «Дома-2» Ольги Бузовой. Селебрити внесла раздор в семью коллеги аккурат под годовщину его брака. Как утверждают сами участники данного «треугольника», в день 7-летия со дня свадьбы Андрея и Натальи Бузова организовала вечеринку по случаю открытия своего собственного ресторана в Москве под названием buz.food.

Малахов не смог отказаться от приглашения посетить данное мероприятие и перенёс празднование годовщины. По словам Ольги, Наталья тогда высказала свои претензии супругу. Она якобы заявила, что в первый год супружеской жизни Малахов бежал к ней, а в седьмой – к Бузовой. При этом сама звезда «Дома-2» подчёркивает, что с коллегой её связывают исключительно дружеские отношения. Она говорит, что Малахов приходится ей близким другом и разрушать его брак она не намерена.

Напомним, несколько дней назад Малахов с женой отметили 7-летнюю годовщину свадьбы. Фотографиями радостного события телеведущий поделился в своём Instagram.