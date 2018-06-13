Ким Кардашьян призвали «подвинуть» Трампа и стать президентом США

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Поклонники Ким Кардашьян во главе с актрисой Кэти Гриффин призывают знаменитость бросать косметический бизнес и пойти в политику. Гриффин заявила, что действующего президента США Дональда Трампа стоит «подвинуть» и сделать это сможет только Кардашьян.

На прошлой неделе мировое сообщество убедилось, что Ким Кардашьян имеет толк в переговорах, когда в стенах Белого дома знаменитость смогла добиться у Дональда Трампа освободить Элис Мэри Джонсон, которую несправедливо заключили в тюрьму. Комик и актриса Кэти Гриффин утверждает, что из светской львицы может получится справедливый президент.

На данный момент, сама Ким Кардашьян никак не прокомментировала призыв Кэти Гриффин и своих поклонников участвовать в президентских выборах, которые состоятся на территории США в 2020 году.