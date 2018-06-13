«Я люблю тебя»: Наталья Рудова посвятила трогательную речь неизвестному парню

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Актриса Наталья Рудова официально не в отношениях. Однако недавно в Сети она написала трогательную речь, по которой фанаты поняли – у знаменитости кто-то может быть.

В тексте Наталья Рудова описывает уединение с молодым человеком у берега моря на рассвете, как сообщает VistaNews. Она видит его зелёно-голубые глаза, когда закрывает свои. Не нужно никаких слов, пара чувствует себя прекрасно в молчании. «Мир замер. Больше ничего не существует. Каждая клеточка меня говорит: «Я люблю тебя»», - подчеркивает актриса.

Фанаты задумались, кем же мог быть тот парень, для которого Рудова написала такой пост. Некоторые поклонники решили, что это коллега со съёмочной площадки или некий посторонний артист. Были и те, кто посчитал – у актрисы никого нет, а запись она посвятила собственному одиночеству.