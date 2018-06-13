Звезду «Зачарованных» может ждать 10 лет из-за хранение наркотиков

Сегодня, 13:39

Популярная актриса Роуз Макгоуэн, которая прославилась благодаря роли Пейдж Метьюз в сериале «Зачарованные», может оказаться в тюрьме. Актрисе грозит реальный срок в 10 лет за хранение наркотиков.

Стало известно, что актриса Роуз Макгоуэн на этот раз может поплатиться за историю с запрещенными препаратами. Сообщается, что судебные исполнители американского штата Вирджиния открыли уголовное дело на Макгоуэн после того, как в местном аэропорту у знаменитости в кошельке нашли кокаин.

Сама актриса утверждает, что кошелек потеряла, а наркотики ей подбросили. По одной из версии Роуз, это могли сделать люди продюсера Харви Вайнштейна, которого знаменитость ранее обвинила в сексуальном домогательстве.