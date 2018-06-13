Агата Муцениеце рассказала о ссоре с Павлом Прилучным

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Супружеская пара Муцениеце и Прилучного, похоже, помирилась. Доказательством тому стало появление нового видеоблога, который выложила Агата в соцсетях.

Поклонники долго не могли понять причину ссоры в семье. Оказалось, что одна из самых красивых пар России оказалась на грани разрыва из-за ремонта. Как рассказала о ссоре с Павлом Прилучным сама Агата Муцениеце, она потратила слишком много денег на обустройство их новой квартиры. Не уложилась в бюджет, выделенный для этой цели. «Паша выгонит меня из дома», -сокрушалась актриса.

Еще Агата опубликовала в блоге снимки, на которых запечатлела свою встречу с экс-супругой Павла - Ренатой Пиотровски (внучкой Леонида Каневского). Но эта встреча вряд ли может быть причиной размолвки. Девушки находятся в хороших отношениях между собой. У пары и раньше бывали ссоры с битьем посуды, но о разводе супруги не задумывались. Об этом Агата и Павел ранее рассказывали в прессе. Артисты воспитывают двоих детей: Тимофея и Мию.