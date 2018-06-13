Шаляпин прилюдно унизил Калашникову, сравнив с Бузовой

Сегодня, 13:07

Бывший любовник с сарказмом поздравил девушку с днем рождения. За 45 минут пост оценили почти 6 тысяч пользователей в Instagram.

Прохор Шаляпин прилюдно унизил Анну Калашникову, свою бывшую пассию, сравнив ее с Ольгой Бузовой. Сегодня Калашникова, «эксперт» на всех скандальных шоу, празднует свой день рождения и шоумен написал ей такое поздравление: «…Будь счастлива и успешна! Желаю тебе побить все рекорды Бузовой, уверен, твоей красоты, настойчивости, уверенности в себе, стрессоустойчивости и работоспособности хватит на 10 Ольг! Ты реальная сверхугроза королевне! Ты смерч, ураган, невиданная грядущая катастрофа, не только для Ольги, но и для всего шоубизнеса! Всё идёт к тому, что твоё время придёт и ты всех затмишь!..»

Стоит подчеркнуть, что практически каждое предложение заканчивается плачущим от смеха смайлом. Действительно, Анна Калашникова с необычайной настойчивостью штурмует российский шоубиз, но уже несколько лет она не может определить свою нишу, в отличие от Бузовой, которая и запела, и создала бузкоины, и открыла ресторан в центре Москвы.