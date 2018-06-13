После ДТП Евгений Осин забыт всеми в больнице

Сегодня, 12:22

Там музыкант столкнулся с полным безразличием медицинских работников, а также близких людей – он вынужден лежать в грязных памперсах, которые ему никто не меняет.

Певец и музыкант Евгений Осин попал в серьезную аварию, в результате которой получил множественные сложные переломы. После серьезного дорожно-транспортного происшествия он оказался в больнице. По итогам продолжительного лечения знаменитость проходит период восстановления в одной из клиник. Напомним, что трагедия произошла во время съемок одной из телепрограмм, где звезда на мотоцикле врезался в трактор.

Осин в интервью заявил, что отношение к пациентам в данном медицинском учреждении очень плохое, за больными никто не ухаживает и многие из них вынуждены днями лежать в грязных памперсах, он сам забыт всеми в этой больнице. Известно, что музыкант не может нормально передвигаться из-за аппарата Елизарова, который установлен у него на ноге. Для проведения консультации врачи обещали пригласить для Осина хорошего специалиста для проведения операционного вмешательства, но данный вопрос пока не решается.

Певец заявил, что к старикам, лежащим в соседних палатах, отношение еще хуже. Складывается такое впечатление, что их вообще не хотят лечить. От такого отношения к больным и беспомощным людям просто хочется кричать. Также Осин отметил, что ему необходимо работать, чтобы иметь хотя бы копейку для своего лечения, но такой возможности пока нет.