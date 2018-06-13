VistaNews.ru


Елена Малышева продемонстрировала результаты своего похудения

Сегодня, 11:36

Российские знаменитости взялись за совершенствование своей фигуры. Вслед за резким похудением Леонида Якубовича, осиной талией похвасталась и его коллега Елена Малышева.

Стремление достигнуть идеальной формы просто захлестнуло российских звезд – множество из них начало бегать, ходить в тренажерный зал и отдавать предпочтение здоровому питанию. Такая тенденция не обошла стороной и ведущую популярной передачи о здоровье «Жить здорово!» Елену Малышеву.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость выложила новые фотографии, на которых она продемонстрировала результаты своего похудения и предстала перед своими поклонниками в идеальной форме с осиной талией. Поклонники 57-летней ведущей засыпали ее комплиментами, а некоторые даже сообщили, что она простимулировала их заняться спортом.

Напомним, что 4 июня Малышева на своей страничке рассказала о том, что собирается сесть на жесточайшую десятидневную диету, результаты которой продемонстрирует своим поклонникам. На такие крайние меры она решилась ради того, чтобы привести себя в идеальную форму для участия в церемонии вручения наград «Доктор года». Специально для данного мероприятия знаменитость заказала вечернее платье с глубоким декольте из США.

Некоторые коллеги Малышевой очень негативно отозвались о методе ее похудения, ведь уже неоднократно доказано специалистами, что жесткая диета может нанести организму серьезный вред. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Не норма»: Поклонники опасаются за здоровье Елены Малышевой из-за голодания

«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева изнуряет организм голодом

Зоозащитники просят привлечь Елену Малышеву к уголовной ответственности за призывы к убийству

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем