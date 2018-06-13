Елена Малышева продемонстрировала результаты своего похудения

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Российские знаменитости взялись за совершенствование своей фигуры. Вслед за резким похудением Леонида Якубовича, осиной талией похвасталась и его коллега Елена Малышева.

Стремление достигнуть идеальной формы просто захлестнуло российских звезд – множество из них начало бегать, ходить в тренажерный зал и отдавать предпочтение здоровому питанию. Такая тенденция не обошла стороной и ведущую популярной передачи о здоровье «Жить здорово!» Елену Малышеву.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость выложила новые фотографии, на которых она продемонстрировала результаты своего похудения и предстала перед своими поклонниками в идеальной форме с осиной талией. Поклонники 57-летней ведущей засыпали ее комплиментами, а некоторые даже сообщили, что она простимулировала их заняться спортом.

Напомним, что 4 июня Малышева на своей страничке рассказала о том, что собирается сесть на жесточайшую десятидневную диету, результаты которой продемонстрирует своим поклонникам. На такие крайние меры она решилась ради того, чтобы привести себя в идеальную форму для участия в церемонии вручения наград «Доктор года». Специально для данного мероприятия знаменитость заказала вечернее платье с глубоким декольте из США.

Некоторые коллеги Малышевой очень негативно отозвались о методе ее похудения, ведь уже неоднократно доказано специалистами, что жесткая диета может нанести организму серьезный вред.