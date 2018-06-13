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Вики Одинцова соблазняет фанатов почти обнаженной грудью

Сегодня, 11:29

Снимок с отдыха на Ибице (Италия) опубликован в Instagram. Его оценили почти 180 тысяч поклонников, которые в восторге от сексуальности модели.

Вики Одинцова снова соблазняет своих фанатов. В этот раз она опубликовала в Instagram кадр с почти обнаженной грудью, сделанный фотографом Мavrin на яхте во время водной прогулки на Ибице. Поклонники в восторге от сексуальности модели, которой удалось сохранить на снимке пикантность, не нарушив тонкую грань вульгарности.

Виктория Одинцова родилась в Петербурге в 1993 году. О ней говорят не так давно, но красивая россиянка смогла завоевать внимание публики своей модельной внешностью. В ее ленте в Instagram можно заметить массу откровенных фото, а 4,7 миллиона подписчиков ставят ей лайки и пишут лестные комментарии. В основном, ее публика состоит из иностранных пользователей.

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