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Суд может лишить Анджелину Джоли опеки над детьми

Сегодня, 11:07

Если она будет настаивать на опасности Брэда Питта для шестерых ребят. Изначально отец сможет общаться с детьми в присутствии психолога, после они проживут у него 10 дней в Лос-Анджелесе, когда семья вернется из Лондона.

Суд Лос-Анджелеса может официально лишить Анджелину Джоли опеки над детьми, которые были рождены и усыновлены в гражданском, а после официальном браке с Брэдом Питтом. Сейчас мать самостоятельно воспитывает 16-летнего Мэддокса, 14-летнюю Пакс, 13-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 9-летних близнецов Нокс и Вивьен.

Не секрет, что Джоли навязывала детям опасность со стороны отца, теперь ребятам в присутствии психолога пояснят, что это утверждение неправильно. Если актриса продолжит вести свою политику против бывшего мужа, то ее могут лишить опеки. Сейчас Брэд Питт может видеться с детьми и звонить им. Отмечается, что мать не имеет права контролировать сообщения детей, адресованные папе.

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