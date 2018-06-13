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Свами Даши может появиться в новом 19 сезоне «Битвы экстрасенсов»

Сегодня, 09:33

Победитель 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши прокомментировал слухи о своем возвращении на шоу. Знаменитый экстрасенс заинтриговал поклонников, которые ожидают его появление в новом 19 сезоне.

По многочисленным просьбам поклонников Свами Даши ответил на вопрос, вернется ли он на новую «Битву экстрасенсов» в качестве участника. Экстрасенс ответил, что не помнит такого случая, чтобы победители шоу снова пробовали свои силы. При этом Даши подчеркнул, что те участники, которые заняли вторые места, имеют право приходить снова за реваншем.

Однако экстрасенс не стал категорически отрицать информацию о своем возвращении. Свами Даши сообщил, что может появиться в 19 сезоне «Битвы экстрасенсов», если это покажется ему интересным и достойным внимания.

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