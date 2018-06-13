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Поклонники таланта Леонида Якубовича заметили, что ведущий сильно похудел за последние несколько лет. Теперь появилась информация о том, как ему удалось это сделать.

Раскрыт секрет экстремального похудения Леонида Якубовича. Всего за несколько лет неизменный ведущий популярного телевизионного шоу «Поле чудес» Леонид Якубович похудел на 30 килограммов, хотя ранее его вес был уже более 100 килограммов. Заняться своим внешним видом его заставило отражение в зеркале, а также возникшие проблемы со здоровьем.

Как рассказал Якубович в одном из интервью, перед поездкой на море с семьей он просто пришел в ужас от того, что его внешний вид далек от идеала. Знаменитость просто перестали видеть у себя шею, а из-за большого живота не мог рассмотреть свои колени. Ведущий решил, что его семья может стыдиться такого его вида и стараться отдалиться от него. К внешним факторам присоединились еще и проблемы со здоровьем – отдышка, боли в ногах и сердце.

Для похудения Якубович решил начать питаться правильно и заниматься спортом, предпочтение он отдал большому теннису. Сначала такие усилия давались звезде с большим трудом, но через время он увидел первые результаты, которые вдохновили его. Теперь же он играет в теннис ежедневно, а из его рациона пропали многие «неправильные» продукты. На сегодняшний день вес ведущего составляет 78 килограммов и это не предел.

Как отметил Леонид Якубович, его самочувствие значительно улучшилось и он ощутил прилив жизненных сил и энергии.