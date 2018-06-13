Анастасия Шубская наслаждается беременностью

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О беременности девушки стало известно совсем недавно, хотя она уже на седьмом месяце. Анастасия с гордостью и наслаждением показывает свой кругленький живот.

Модель сделала себе фотоссесию, где подчеркнула свой живот, эти фото Шубская выложила в сети. Пописчики оценили фото и отметили, что девушке очень идет беременность.

«Настюша,желаю тебе крепкого здоровья Чтобы твой ангел-хранитель охранял тебя и твоего малыша!», «Красавица! Это самое прекрасное и чудесное время. Наслаждайся каждой минутой!», - написали ей поклонники.

Пара ждет первого ребенка, поэтому для них родительский опыт будет в новинку. Но слухи о беременности девушки начались еще с 2015 года, как только пара начала встречаться. Красивую свадьбу они сыграли 8 июля прошлого года.