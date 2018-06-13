Пугачева рассказала о любовном треугольнике с Галкиным и Киркоровым

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Примадонна дала интервью актеру Олегу Меньшову, откровенно высказавшись о Филиппе Киркорове и сравнив свою личную жизнь с жизнью Лили Брик, Иосифа Брик и Маяковского.

Интервью Аллы Борисовны для Меньшова еще не вышло в эфир, однако СМИ уже известны некоторые ответы на пикантные вопросы. Рассказывая, как в ее жизни появился Филипп Киркоров, Пугачева сослалась на волю судьбы.

«Так надо было», - заявила Примадонна.

Также певица рассказала о любовном треугольнике с Максимом Галкиным и поп-королем, сравнив свою жизнь с историей жизни Лили Брик, Иосифа Брик и Маяковского. Столь очевидное совпадение Пугачева назвала невероятным.

Поинтересовался Меньшов и любовной историей Примадонны с юмористом. Стать супругой Галкина Алла Борисовна согласилась после откровенного разговора с молодым избранником. Максим пообещал исполнительнице спокойную старость без измен и ссор.

Всего Пугачева шла под венец 5 раз. Галкину и Киркорову предшествовали Миколас Орбакас, Александр Стефанович и Евгений Болдин.