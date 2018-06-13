Нюша призналась, что скрывала беременность от мужа

Сегодня, 09:00

Оказалось, что певица долго водила за нос не только своих многочисленных фанатов, но и самого близкого человека.

О том, что Нюша находится в интересном положении, долгое время не знал даже её супруг Игорь Сивов. Недавно певица призналась, что скрывала от мужа свою беременность. Знаменитость сразу же объяснила, почему не стала преждевременно радовать возлюбленного. По её словам, она хотела сперва сама убедиться, что всё хорошо. При этом Нюша подчеркнула, что не опасалась, что муж отреагирует плохо на эту новость. Певица отметила, что когда удостоверилась, что всё нормально, решилась и сообщила возлюбленному, что беременна. Сивов при этом, по словам звезды, был просто счастлив. Сейчас Нюша не замечает странностей в своём поведении. Она капризничает, но при этом жалеет супруга, который выполняет все её прихоти.

Ранее мы писали, что певица наконец признала, что ждёт ребёнка. Девушка долгое время оправдывалась перед фанатами, которые уже давно заподозрили, что Нюша в интересном положении. Знаменитость призналась, что это большая радость для неё.