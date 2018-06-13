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«Фу, противно!»: Миро назвала «забитой курицей» Акиньшину, бросившую сына в Петербурге

Сегодня, 08:48

Блогер уверена, что актриса «тупо отмазывается» от обвинений и просто бросила ребёнка на произвол судьбы.

Лена Миро раскритиковала актрису Оксану Акиньшину, перебравшуюся на постоянное место жительства в Швейцарию к своему супругу, которому родила двоих детей. При этом больного сына Филиппа знаменитость за границу с собой не забрала, а оставила жить с бабушкой в Петербурге. Блогер назвала бросившую ребёнка актрису «забитой курицей» и подчеркнула, что та лукавит, когда говорит, что мальчику противопоказан переезд.

Скандалистка обвинила Акиньшину во лжи и том, что она «тупо отмазывается». Миро уверена, что знаменитость просто пошла на поводу у нового мужчины, который отказался воспитывать чужого ребёнка, который страдает от болезни. «Фу, противно!», - констатировала блогер.

Ранее мы писали, что Акиньшина откровенно рассказала, почему не забрала старшего сына с собой в Швейцарию. Она объяснила это тем, что у мальчика слабое здоровье. При этом другие дети комфортно себя чувствуют за границей. Сама же актриса призналась, что ей не особо нравится жить на новом месте.

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