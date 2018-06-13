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Звезда порно уже давно стала сниматься в обычных фильмах и не вызывать эпатажа. Во время кинематографического фестиваля «Кинотавр» Беркова все же решила не на шутку шокировать публику оголенным телом.

Обнаженная Елена Беркова смутила гостей «Кинотавра» гигантской грудью. Она является одной из самых одиозных российских актрис, имя которой всегда связанно со скандалом и эпатажем. Так, во время проведения фестиваля «Кинотавр» каждый выход актрисы был особо отмечен журналистами, ведь каждый ее образ был довольно провокационным. Ажиотаж вызвали откровенные наряды знаменитости, которые практически не скрывали ее обнаженного тела, гиганткой грудью Берковой смог насладиться любой.

К тому же 33-летняя Беркова дефилировала по пляжу топлес и не скрывала своей наготы. В таком виде она охотно позировала фотографам на VIP-пляже, где гости фестиваля лицезрели ее каждое утро. Такое поведение актрисы совсем не напрягало ее супруга, который с гордостью позировал рядом с ней.

Также у бассейна были замечены и другие гости мероприятия, среди которых оказались Роман Курцын, Милош Бикович и Юрий Стоянов. Все они с умилением наблюдали за Берковой, но не скрывали своего смущения.

Напомним, что ранее Беркова была одной из участниц скандального проекта «Дом-2», а также снималась в порнографических фильмах.